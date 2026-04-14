На ЧАЭС отреагировали на сообщения о возможном обвале саркофага: будет ли катастрофа
- Несущие конструкции саркофага ЧАЭС не повреждены, но утрачена полная герметизация из-за российской атаки.
- Риски неконтролируемого выхода радиоактивных веществ минимальны при условии отсутствия внешнего воздействия.
В сети появились сообщения о риске обвала саркофага Чернобыльской атомной электростанции в случае отсутствия проведения необходимых работ на объекте. Впрочем, такое развитие событий маловероятно.
Несущие конструкции сооружения не повреждены. Об этом сообщают Greenpeace Украина и государственное специализированное предприятие "Чернобыльская АЭС".
Как оценивают риск обвала?
Старший ядерный специалист Greenpeace Украина Шон Берни сообщил, что удар российского беспилотника по объекту в феврале 2025 года повысил риск обвала саркофага, если не начать его срочный ремонт.
Сегодня, спустя десятилетия, радиационные риски Чернобыля остаются – несмотря на все усилия по сдерживанию его опасного наследия. Это чрезвычайно сложные вызовы,
– сказал он.
Напоминают, что внутри саркофага расположены остатки разрушенного реактора №4, сейчас Чернобыльская АЭС находится под постоянной угрозой российских ракет и дронов, в частности из-за риска потери электроснабжения.
Может ли обвалиться саркофаг?
Государственное специализированное предприятие "Чернобыльская АЭС" сообщает, что в результате российской атаки саркофаг потерял свои свойства полной герметизации, однако частично защитная оболочка выполняет главную роль.
Повреждений несущих конструкций локализующего сооружения объекта "Укрытие", нового безопасного конфайнмента в результате попадания ударного дрона 14 февраля 2025 года и последствий тушения пожара не зафиксировано,
– пишет предприятие.
Там заверили в проведении работ, направленных на восстановление герметичности указанного объекта. Сейчас саркофаг находится в контролируемом состоянии, чрезмерного выхода радиоактивных веществ не фиксируют.
"При условии штатной работы всех систем, а также при отсутствии внешнего воздействия (физических повреждений в результате боевых действий или природных катаклизмов) риски неконтролируемого выхода радиоактивных веществ за пределы НБК пока оцениваются как минимальные", – отметили там.
Справочно. С января 2023 года на площадке ЧАЭС регулярно работает миссия МАГАТЭ, которая проводит независимый мониторинг радиационной и ядерной безопасности.
Что происходит на станции?
Напомним, в январе из-за российских обстрелов Чернобыльская АЭС оставалась без внешнего электроснабжения. Также были повреждены линии электропередач, соединяющие другие атомные электростанции.
Ранее директор ЧАЭС Сергей Тараканов, оценивая возможные опасности, предупреждал, что прямое попадание ракеты или дрона может повредить укрытие и привести к разгерметизации старого саркофага.