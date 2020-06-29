Возле Лисичанска, что на Луганщине, 29 июня произошел обвал на шахте "Привольнянская". В результате погиб один горняк, еще один травмирован. В профсоюзе шахтеров назвали предварительные причины и личности погибшего и раненого горняков.

Загалом в зоні аварії перебували четверо гірників. Про це повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець на своїй фейсбук-сторінці.

До теми Обвал на шахті на Луганщині: загинув гірник, його колега – важко травмований

Що відомо про загиблого і пораненого гірників

В результаті обвалу загинув Андрій Дреманович, 1973 року народження. Він опинився під завальною частиною та не подавав ознак життя.

Водночас гірника Олександра Єфремова, 1990 року народження, доправили до лікарні. Він не знепритомнів – за його голосом рятувальники змогли швидко провести пошукові роботи.

Шахти, яким винні сотні мільйонів гривень за відвантажене вугілля (тільки "Центренерго" заборгувало 2 мільйярди гривень) вимушені економити на всьому. До чого призводить економія на безпеці, гадаю, не треба пояснювати,

– констатував Волинець.

Причини та обставини обвалу

Вночі на шахті "Привільнянська" на глибині 150 метрів відбувся обвал породи обсягом 12 кубічних метрів. Двоє з гірників були в тупиковій завальній частині вирубки та залишилися неушкодженими.

Маючи запас кисню, вони оцінили ситуацію, розібрали породу у верхній завальній частині і вибралися. Чоловіки повідомили про обвал бійцям воєнізованого гірничорятувального загону.

Вночі місце аварії відвідали члени спецкомісії. Однією з причин обвалу на шахті "Привільнянська" розглядають нестачу лісоматеріалу для укріплення.

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