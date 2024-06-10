Значительная часть трассы в штате Вайоминг обвалилась из-за оползня, который произошел неподалеку.
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Обвал шоссе
Речь идет об участке дороги в районе горного перевала Тетон. Этот перевал связывает города в восточной части штата Айдахо с туристическим городом Джексон в Вайоминге.
Аэрофотоснимки и видео обвала, сделанные дроном, показывают, что дорога изрезана глубокими трещинами, а большая часть тротуара вообще исчезла. Часть ограждения свисает в пустоту.
На момент обвала дорога была перекрыта. Поэтому, к счастью, обошлось без пострадавших. Впервые аварийное состояние этого дорожного полотна привлекло внимание в четверг на прошлой неделе, когда в результате трещины на дороге мотоцикл попал в ДТП. Тогда бригада тротуарщиков попыталась залатать дорогу, и впоследствии на ней возобновили движение. Впрочем, в результате селевого оползня, который случился в нескольких милях в пятницу, дорогу перекрыли снова.
Отмечается, что ликвидация последствий разрушения займет много времени. Дорогу закроют на длительное время. Предполагается, что это может ударить по рабочей силе в таких туристических центрах как Джексон-Хоул, Йеллоустоун и Национальный парк Гранд-Тетон, ведь поток туристов значительно уменьшится.
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В Китае из-за обвала шоссе погибли люди
- В начале мая похожая ситуация произошла в китайской провинции Гуандун. Однако, в отличие от инцидента в Вайоминге, здесь все закончилось трагическими последствиями.
- В результате обвала участка проезжей части скоростной автомагистрали погибли десятки людей.
- По меньшей мере 23 автомобиля упали на крутой горный склон и скатились по нему вниз. К спасательной операции привлекали полтысячи человек. Почти 40 человек погибли, еще более 30 госпитализировали.
- Отметим, что обвал произошел около 2:10 ночи 1 мая по местному времени вблизи города Мейчжоу. Площадь новообразованной пропасти составляла 184,3 квадратных метра.