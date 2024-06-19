На месте аварии побывала корреспондентка 24 Канала. Публикуем фото и видео разрушения киевского моста.

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Обвал Воздухофлотского путепровода

В Киеве по улице Жилянская на проезжую часть отпала железобетонная балка пешеходного моста. Вследствие частичного обвала Воздухофлотского путепровода движение в обе стороны было перекрыто.

Последствия обвала Воздухофлотского моста: смотрите видео

Сейчас на месте работники ГСЧС разрезают металлические конструкции с помощью гидро- и электроинструмента. Также проводится расчистка дороги от разрушенных конструкций. Также на самом мосту демонтируют аварийные элементы, чтобы не допустить повторения аварийной ситуации.

Демонтаж частей Воздухофлотского моста: смотрите видео

Жертв или пострадавших в результате обвала моста нет.

Обвал моста в Киеве / фото 24 Канал, Валентина Полищук

В Киевпастрансе сообщили, что из-за инцидента задерживается движение трамваев №№ 1, 3. Также временно перекрыто движение авто вдоль трамвайной линии. Коммунальное предприятие уже планирует организовать движение автобусов по маршруту трамвая № 3.

Отметим, что директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор ожидает, что движение по участку восстановят в течение двух часов. Комментируя обвал моста он отметил, что мост последний раз обследовался в 2020 году и его аварийность не предполагалась.