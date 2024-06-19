На місці аварії побувала кореспондентка 24 Каналу. Публікуємо фото та відео руйнування київського моста.

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Обвал Повітрофлотського шляхопроводу

У Києві по вулиці Жилянська на проїжджу частину відпала залізобетонна балка пішоходного моста. Внаслідок часткового обвалу Повітрофлотського шляхопроводу рух в обидва боки був перекритий.

Наслідки обвалу Повітрофлотського мосту: дивіться відео

Наразі на місці працівники ДСНС розрізають металеві конструкції за допомогою гідро- та електроінструменту. Також проводиться розчищення дороги від зруйнованих конструкцій. Також на самому мості демонтують аварійні елементи, щоб не допустити повторення аварійної ситуації.

Демонтаж частин Повітрофлотського мосту: дивіться відео

Жертв чи постраждалих внаслідок обвалу мосту немає.

Обвал мосту у Києві / фото 24 Канал, Валентина Поліщук

У Київпастрансі повідомили, що через інцидент затримується рух трамваїв №№ 1, 3. Також тимчасово перекрито рух авто вздовж трамвайної лінії. Комунальне підприємство вже планує організувати рух автобусів за маршрутом трамвая № 3.

Зазначимо, що директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор очікує, що рух ділянкою відновлять протягом двох годин. Коментуючи обвал мосту він зазначив, що міст останній раз обстежувався у 2020 році та його аварійність не передбачалась.