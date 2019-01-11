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      Обвал крыши на рынке в Макеевке: 4 человек госпитализировали

      48 Читати новину українською
      Обвал крыши на рынке в Макеевке
      Обвал крыши на рынке в Макеевке / Фото из соцсетей

      В результате обвала накрытия торгового ряда в оккупированной Макеевке в больницы попали 4 человека. Причину обвала до сих пор устанавливают, хотя по свидетельству очевидцев, он произошел из-за накопления снега на крыше.

      Об этом информирует так называемое отделение МЧС пророссийских оккупантов в псевдореспублике.

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      11 января 2019 года в 13 часов 45 минут на пульт оперативно-диспетчерской службы Государственного пожарно-спасательного отряда Макеевки поступило сообщение об обвале металлического навеса торговых рядов на территории Красного рынка. Обвал произошел по всей площади 23 торговых мест. В результате происшествия пострадали 4 человека, которые госпитализированы в лечебное учреждение Макеевки,
      – говорится в сообщении.

      Ранее 24 канал сообщал о том, что в оккупированной пророссийскими боевиками Макеевке днем 11 января обвалилось накрытие торгового ряда на Красном рынке. Очевидцы заявили, что крыша торгового ряда упала под тяжестью снега.

      Напомним, вечером 10 января на Днепропетровщине на шахте имени Героев космоса, принадлежащего "ДТЭК Павлоградуголь", вспыхнул метан, в результате чего возник пожар. В общем на момент взрыва на участке находились 15 человек, из которых пятеро пострадало.

      Теги: Новости Украины Чрезвычайное происшествие Макеевка
      Источник: 24 Канал
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