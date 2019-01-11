Обвал даху на ринку в Макіївці: 4 людей госпіталізували

В результаті обвалу накриття торгового ряду в окупованій Макіївці до лікарень потрапили 4 осіб. Причину обвалу досі встановлюють, хоча за свідченням очевидців, він стався через нагромадження снігу на даху.

Про це інформує так зване відділення МНС проросійських окупантів у псевдореспубліці.

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11 січня 2019 року о 13 годині 45 хвилин на пульт оперативно-диспетчерської служби Державного пожежно-рятувального загону Макіївки надійшло повідомлення про обвалення металевого навісу торгових рядів на території Червоного ринку. Обвалення сталося по всій площі 23 торгових місць. В результаті події постраждало 4 людини, які госпіталізовані до лікувального закладу Макіївки,

– йдеться у повідомленні.

Раніше 24 канал повідомляв про те, що в окупованій проросійськими бойовиками Макіївці вдень 11 січня обвалилося накриття торгового ряду на Червоному ринку. Очевидці заявили, що дах торгового ряду впав під вагою снігу.

Нагадаємо, ввечері 10 січня на Дніпропетровщині на шахті імені Героїв космосу, що належить "ДТЕК Павлоградвугілля", спалахнув метан, в результаті чого виникла пожежа. Всього на момент вибуху на ділянці перебували 15 осіб, з яких п'ятеро постраждало.