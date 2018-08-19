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Обвал моста в Италии: пострадавшие украинцы записали видеообращение

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Обвал моста в Италии
Обвал моста в Италии / glavcom.ua

Украинцы Наталья Елина и Евгений Бабин записали видео из больницы после спасения из-под завалов моста в итальянской Генуе.

Видео пострадавшие опубликовали в Facebook.

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"Спасибо за мнения и сообщения, которые вы оставили. Санта Мария – прекрасный город, полный друзей", – подписал Евгений свое видеообращение.

Само видео снято в больничной палате. На нем Евгений по-итальянски благодарит всех за поддержку. Наталья тоже появляется в кадре и говорит на итальянском: "Привет".

Напомним, 14 августа в итальянском городе Генуя частично обрушился мост Моранди над рекой Полчевера. Спасатели нашли несколько автомобилей, раздавленных обломками моста, с погибшими людьми внутри. Всего в результате обрушения моста погибло не менее 41 человека.

Теги: Новости Украины Обвал моста в Генуе
Источник: 24 Канал
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