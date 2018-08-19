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Обвал мосту в Італії: постраждалі українці записали відеозвернення

510 Читать новость на русском
Обвал мосту в Італії
Обвал мосту в Італії / glavcom.ua

Українці Наталія Єліна та Євген Бабин записали відео з лікарні після порятунку з-під завалів мосту в італійській Генуї.

Відео постраждалі опублікували у Facebook.

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"Дякуємо за думки і повідомлення, які ви залишили. Санта Марія — прекрасне місто, повне друзів", – підписав Євген своє відеозвернення.

Саме відео зняте у лікарняній палаті. На ньому Євген італійською дякує всім за підтримку. Наталя теж з'являється в кадрі і говорить італійською: "Привіт". 

Нагадаємо, 14 серпня в італійському місті Генуя частково обвалився міст Моранді над річкою Полчевера. Рятувальники знайшли кілька автомобілів, розчавлених уламками мосту, із загиблими людьми всередині. Загалом внаслідок обвалу мосту загинуло щонайменше 41 людина.

Теги: Новини України Обвал мосту в Генуї
Джерело: 24 Канал
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