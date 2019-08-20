Обвал на рынке жилья Турции: иностранцы скупают недвижимость, украинцы – среди них
Граждане Украины вошли в 20-ку иностранцев, которые активно покупают недвижимость в Турции.
Рынок жилья в Турции падает
По данным управления статистики Турции, в июле 2019 было продано 102 236 квартир. Это на 17% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. Такие данные в своем Facebook обнародовал журналист Осман Пашаев.
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В то же время вырос процент иностранцев, которые инвестируют в турецкую недвижимость. С начала года 4% всех операций купли недвижимого имущества были проведены гражданами иностранных государств.
Так, за первые 7 месяцев 2019-го граждане иностранных государств приобрели более 24 тысяч квартир – это на 65% больше, чем в прошлом году.
Где чаще всего покупают жилье в Турции?
Самой популярной является недвижимость в Стамбуле и за год спрос на нее сильно вырос.
Чаще всего иностранцы покупают недвижимость в Стамбуле / Фото: Getty images
В июле 2018-го иностранцы приобрели здесь 956 квартир, а в июле 2019-го эта цифра перескочила отметку в 2 тысячи.
Следующими по популярности среди иностранцев является жилье в курортной Анталье, далее следуют Анкара, Бурса, Ялова и Сакарья.
Средняя стоимость одного объекта недвижимости – 135 тысяч долларов США.
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Кто из иностранцев покупает наиболее активно?
На первом месте покупатели из Ирака, после них – граждане Ирана, Кувейта, Саудовской Аравии и России.
Инвесторы из Европы также вернулись на турецкий рынок. Для сравнения, за первые полгода 2018-го немцы купили 650 квартир, в этом году за тот же период – 900. Спрос увеличился также среди подданных Великобритании.
Украинцы оказались на 19-м месте среди покупателей турецкой недвижимости в рейтинге граждан иностранных государств. Ежемесячно граждане Украины покупают в Турции в среднем 50-60 квартир.
По данным экспертов, спрос на турецкую недвижимость среди иностранцев будет только расти. Поскольку цены на квадратные метры падают, а у граждан Турции сейчас нет денег.
К слову, по итогам 2018-го количество недвижимости, приобретенной иностранцами в Турции, выросло сразу на 78%, по сравнению с данными за 2017-й год.