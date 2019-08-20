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      Обвал на ринку житла Туреччини: іноземці скуповують нерухомість, українці – серед них

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      Нерухомість в Туреччині: українці серед тих, хто купує найчастіше
      Нерухомість в Туреччині: українці серед тих, хто купує найчастіше / tourleader.com.ua

      Громадяни України увійшли у 20-ку іноземців, які найактивніше купують нерухомість у Туреччині.

      Ринок житла в Туреччині падає

      За даними управління статистики Туреччини, у липні 2019 було продано 102 236 квартир. Це на 17% менше, ніж за аналогічний період торік. Такі дані у своєму Facebook оприлюднив журналіст Осман Пашаєв.

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      Водночас зріс відсоток іноземців, які інвестують у турецьку нерухомість. Від початку року 4% усіх операцій купівлі нерухомого майна були проведені громадянами іноземних держав.

      Так, за перші 7 місяців 2019-го громадяни іноземних держав придбали понад 24 тисячі квартир – це на 65% більше, ніж торік.

      Де найчастіше купують житло в Туреччині?

      Найпопулярнішою є нерухомість у Стамбулі і за рік попит на них неабияк зріс.

      нерухомість Туреччина іноземці
      Найчастіше іноземці купують нерухомість у Стамбулі / Фото: Getty images

      У липні 2018-го іноземці придбали тут 956 квартир, а у липні 2019-го ця цифра перескочила позначку у 2 тисячі.

      Наступними за популярністю серед іноземців є житло в курортній Антальї, далі йдуть Анкара, Бурса, Ялова і Сакар'я.

      Середня вартість одного об'єкту нерухомості – 135 тисяч доларів США.

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      Хто з іноземців купує найактивніше?

      На першому місці покупці з Іраку, після них – громадяни Ірану, Кувейту, Саудівської Аравії та Росії.

      Інвестори з Європи також повернулись на турецький ринок. Для порівняння, за перші півроку 2018-го німці купили 650 квартир, в цьому році за той же період – 900. Попит збільшився також серед підданих Великобританії.

      Українці опинились на 19-му місці серед покупців турецької нерухомості у рейтингу громадян іноземних держав. Щомісяця громадяни України купують у Туреччині в середньому 50-60 квартир.

      За даними експертів, попит на турецьку нерухомість серед іноземців лише ростиме. Оскільки ціни на квадратні метри падають, а у громадян Туреччини зараз немає грошей.

      До слова, за підсумками 2018-го кількість нерухомості придбаної іноземцями в Туреччині зросла одразу на 78%, у порівнянні з даними за 2017-й рік.

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      Теги: Новини Туреччини Новини нерухомості світу Купівля нерухомості Ринок нерухомості Новини нерухомості
      Джерело: 24 канал
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