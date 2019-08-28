Обвалился дом в России, много людей под руинами: детали, фото и видео
Стена дома обрушилась в российском Новосибирске, под руинами могут находиться до 12 человек. Инцидент произошел 28 августа во время строительных работ по реконструкции.
На месте работают полсотни спасателей и 20 специальных спасательных машин. Точное количество пострадавших пока не сообщали, пишет "Дождь".
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Прокурор местный сообщил, что подрядчики в рамках муниципального контракта осуществляли строительные работы – реконструкцию котельной. Вдруг с грохотом на весь район, как говорят очевидцы, обвалилась стена дома, и накрыла рабочих.
Фото с места событий в Новосибирске:
На місці подій зараз багато простих людей, журналістів, чиновників, поліцейських.
Люди говорят, что на месте обвала выкопали большой котлован, чего делать ни в коем случае нельзя было – ведь это устье реки.
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Оползень подмытой водой земли и вызвал, вроде бы, обвал стены дома. Официальных комментариев по этому поводу нет.
Однако Следственный комитет РФ сообщил уже о минимум двух погибших.
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