Обвалился дом в России, много людей под руинами: детали, фото и видео

Стена дома обрушилась в российском Новосибирске, под руинами могут находиться до 12 человек. Инцидент произошел 28 августа во время строительных работ по реконструкции.

На месте работают полсотни спасателей и 20 специальных спасательных машин. Точное количество пострадавших пока не сообщали, пишет "Дождь".

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Прокурор местный сообщил, что подрядчики в рамках муниципального контракта осуществляли строительные работы – реконструкцию котельной. Вдруг с грохотом на весь район, как говорят очевидцы, обвалилась стена дома, и накрыла рабочих.

Фото с места событий в Новосибирске:

На місці подій зараз багато простих людей, журналістів, чиновників, поліцейських.

Люди говорят, что на месте обвала выкопали большой котлован, чего делать ни в коем случае нельзя было – ведь это устье реки.

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Оползень подмытой водой земли и вызвал, вроде бы, обвал стены дома. Официальных комментариев по этому поводу нет.

Однако Следственный комитет РФ сообщил уже о минимум двух погибших.