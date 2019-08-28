11:56
28 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЗРЫВ В ДРОГОБЫЧЕ РАИСА БОГАТЫРЕВА ВЕРХОВНАЯ РАДА ОБМЕН ПЛЕННЫМИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Секретная миссия робота Феди. Русская почта меняет формат
      Вєсті Кремля
      21:49, 27 августа
      Вести. UA: Дубинского учат толерантности. Как Медведчук праздновал День Независимости
      Вєсті.UA
      21:06, 27 августа
      Золотая лихорадка с российским следом: кто присвоил уникальные государственные рудники
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ВЗРЫВ В ДРОГОБЫЧЕ РАИСА БОГАТЫРЕВА ВЕРХОВНАЯ РАДА ОБМЕН ПЛЕННЫМИ

      Обвалился дом в России, много людей под руинами: детали, фото и видео

      213 Читати новину українською
      Обвал дома в России
      Обвал дома в России / "Дождь"

      Стена дома обрушилась в российском Новосибирске, под руинами могут находиться до 12 человек. Инцидент произошел 28 августа во время строительных работ по реконструкции.

      На месте работают полсотни спасателей и 20 специальных спасательных машин. Точное количество пострадавших пока не сообщали, пишет "Дождь".

      Читайте также: В Дрогобыче взрыв газа уничтожил часть многоэтажки: увеличилось количество погибших

      Прокурор местный сообщил, что подрядчики в рамках муниципального контракта осуществляли строительные работы – реконструкцию котельной. Вдруг с грохотом на весь район, как говорят очевидцы, обвалилась стена дома, и накрыла рабочих.

      Фото с места событий в Новосибирске:

       

       

      На місці подій зараз багато простих людей, журналістів, чиновників, поліцейських. 

      Люди говорят, что на месте обвала выкопали большой котлован, чего делать ни в коем случае нельзя было – ведь это устье реки.

      Смотрите также фото и видео последствий смертельного взрыва в Дрогобыче

      Оползень подмытой водой земли и вызвал, вроде бы, обвал стены дома. Официальных комментариев по этому поводу нет.

      Однако Следственный комитет РФ сообщил уже о минимум двух погибших.

       

      blog_ava
      Успение Пресвятой Богородицы: что нельзя делать
      сегодня
      16733
      Теги: Чрезвычайное происшествие Постраждалі Новости России
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      "Хорошие мальчики": взрослый фильм о детях
      сегодня , 11:00 "Хорошие мальчики": взрослый фильм о детях
      Юлія Ліпенцева 29
      Алексей Гончарук – биография кандидата в премьер-министры Украины
      сегодня , 08:46 Алексей Гончарук – биография кандидата в премьер-министры Украины
      3956
      Які загрози несе для України нормандський формат
      сегодня , 08:40 Які загрози несе для України нормандський формат
      Блог Медіа 790
      Мог ли Обама предотвратить аннексию Крыма и почему об этом вспомнил Трамп?
      сегодня , 07:37 Мог ли Обама предотвратить аннексию Крыма и почему об этом вспомнил Трамп?
      Світлана Попова 898
      Сто дней президента Зеленского: о внешней политике и завершении войны
      сегодня , 06:15 Сто дней президента Зеленского: о внешней политике и завершении войны
      Інна Жолобович 489
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук