11:49
28 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВИБУХ У ДРОГОБИЧІ РАЇСА БОГАТИРЬОВА ВЕРХОВНА РАДА ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Секретна місія робота Феді. Російська пошта міняє формат
      Вєсті Кремля
      21:46, 27 серпня
      Вєсті. UA: Дубінського вчать толерантності. Як Медведчук святкував День Незалежності
      Вєсті.UA
      21:05, 27 серпня
      Золота лихоманка з російським слідом: хто привласнив унікальні державні копальні
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ВИБУХ У ДРОГОБИЧІ РАЇСА БОГАТИРЬОВА ВЕРХОВНА РАДА ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ

      Обвалився будинок у Росії, багато людей під руїнами: деталі, фото та відео

      1647 Читать новость на русском
      Обвал будинку у Росії
      Обвал будинку у Росії / "Дождь"

      Стіна будинку обвалилася в російському Новосибірську, під руїнами можуть перебувати до 12 людей. Інцидент трапився 28 серпня під час будівельних робіт по реконструкції.

      На місці працюють півсотні рятувальників та 20 спеціальних рятувальних машин. Точну кількість потерпілих поки не повідомляли, пише "Дождь".

      Читайте також: У Дрогобичі вибух газу знищив частину багатоповерхівки: зросла кількість загиблих

      Прокурор місцевий повідомив, що підрядники у межах муніципального контракту здійснювали будівельні роботи – реконструкцію котельні. Раптом з гуркотом на весь район, як кажуть очевидці, обвалилася стіна будинку, і накрила робітників.

      Фото з місця подій у Новосибірську:

       

       

      На місці подій зараз багато простих людей, журналістів, чиновників, поліцейських. 

      Люди кажуть, що на місці обвалу викопали великий котлован, чого робити у жодному разі не можна було – адже це гирло річки.

      Дивіться також фото та відео наслідків смертельного вибуху в Дрогобичі

      Зсув підмитої водою землі й спричинив, начебто, обвал стіни будинку. Офіційних коментарів з цього приводу немає.

      Однак Слідчий комітет РФ повідомив вже про щонайменше двох загиблих.

       

      blog_ava
      Успіння Пресвятої Богородиці: чого не можна робити
      сьогодні
      11918
      Теги: Надзвичайні ситуації Новини Росії Постраждалі
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      "Хороші хлопці": дорослий фільм про дітей
      сьогодні , 11:00 "Хороші хлопці": дорослий фільм про дітей
      Юлія Ліпенцева 121
      Олексій Гончарук – біографія ймовірного кандидата в прем'єр-міністри України
      сьогодні , 08:46 Олексій Гончарук – біографія ймовірного кандидата в прем'єр-міністри України
      10615
      Які загрози несе для України нормандський формат
      сьогодні , 08:40 Які загрози несе для України нормандський формат
      Блог Медіа 776
      Клан Богтирьової хоче повернути собі контроль над державними закупівлями ліків
      сьогодні , 08:19 Клан Богтирьової хоче повернути собі контроль над державними закупівлями ліків
      3610
      Чи міг Обама запобігти анексії Криму і чому про це згадав Трамп?
      сьогодні , 07:37 Чи міг Обама запобігти анексії Криму і чому про це згадав Трамп?
      Світлана Попова 2355
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук