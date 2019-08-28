Обвалився будинок у Росії, багато людей під руїнами: деталі, фото та відео

Стіна будинку обвалилася в російському Новосибірську, під руїнами можуть перебувати до 12 людей. Інцидент трапився 28 серпня під час будівельних робіт по реконструкції.

На місці працюють півсотні рятувальників та 20 спеціальних рятувальних машин. Точну кількість потерпілих поки не повідомляли, пише "Дождь".

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Прокурор місцевий повідомив, що підрядники у межах муніципального контракту здійснювали будівельні роботи – реконструкцію котельні. Раптом з гуркотом на весь район, як кажуть очевидці, обвалилася стіна будинку, і накрила робітників.

Фото з місця подій у Новосибірську:

На місці подій зараз багато простих людей, журналістів, чиновників, поліцейських.

Люди кажуть, що на місці обвалу викопали великий котлован, чого робити у жодному разі не можна було – адже це гирло річки.

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Зсув підмитої водою землі й спричинив, начебто, обвал стіни будинку. Офіційних коментарів з цього приводу немає.

Однак Слідчий комітет РФ повідомив вже про щонайменше двох загиблих.