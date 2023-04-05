Речь идет о заявлении председателя правления Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина. Именно он написал, что Алексей Резников якобы не разрешил доступ крупных ритейлеров к закупкам продуктов для Минобороны.
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Как ответил Резников
Я к Шабунину совершенно философски отношусь, у меня мать – психиатр, я часто бывал у нее на работе, знаю, что есть люди, живущие в других мирах, иллюзиях, придумывают себе какие-то истории,
– заявил Резников.
Министр пояснил, что существует межведомственная рабочая группа, которую возглавляет первый вице-премьер-министр, министр экономики Юлия Свириденко. По словам Резникова:
- там есть разные участники дискуссии, в том числе и представители Минобороны и ВСУ;
- по многим вещам они еще не договорились, потому что ищут варианты, как обеспечить беспрепятственное, бесперебойное, своевременное, качественное, безопасное обеспечение военнослужащих, включая питание, где бы бойцы ни находились;
- они действуют по принципу – "пища ходит за солдатом", а не наоборот.
Министр вспомнил, что когда он вступил в должность – был один поставщик, сейчас их восемь. Чиновник рассказал, что сейчас ищут компромисс на рабочей группе, чтобы:
- увеличить количество лотов;
- продумать дополнительные квалификационные условия к поставщикам, чтобы снять сомнения в подлинности бизнесов, занимающихся поставкой.
"Никакой блокировки ритейла нет. Я и не мог этого сделать, у меня нет такой компетенции. Пользуясь случаем, приглашаю ритейл – пожалуйста, приходите, подавайтесь, участвуйте в конкурсных процедурах", – призвал Резников.
Он также объяснил, что из-за военного положения они ограничены с точки зрения системы Prozorro. Однако, по словам министра, они предложили Prozorro выписать платформу в своей системе, чтобы Минобороны могло даже во время войны использовать систему.
Что известно об обвинении Шабунина
- Виталий Шабунин написал, что Кабмин так и не принял рекомендации, позволяющие участие крупных ритейлеров в поставке продуктов для Минобороны: "министр обороны выступил против этого документа, разработанного при участии его заместителя".
- Глава правления Центра противодействия коррупции заявил, что "Актив Компани" с яблоками по 51 гривен за килограмм никуда не исчезнет, крупные ритейлеры еще минимум те же 3 месяца не смогут принять участие в закупках Минобороны.
- Кроме того, Шабунин заявил, что все разговоры о "милитари Prozorro" так и остались разговорами. По его словам, рекомендации межправительственной рабочей группы, разработанные с участием самих Prozorro, были отвергнуты. Единственным реальным сдвигом Шабунин назвал разработанный закон о публикации цен в Prozorro.