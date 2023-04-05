Речь идет о заявлении председателя правления Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина. Именно он написал, что Алексей Резников якобы не разрешил доступ крупных ритейлеров к закупкам продуктов для Минобороны.

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Как ответил Резников

Я к Шабунину совершенно философски отношусь, у меня мать – психиатр, я часто бывал у нее на работе, знаю, что есть люди, живущие в других мирах, иллюзиях, придумывают себе какие-то истории,

– заявил Резников.

Министр пояснил, что существует межведомственная рабочая группа, которую возглавляет первый вице-премьер-министр, министр экономики Юлия Свириденко. По словам Резникова:

там есть разные участники дискуссии, в том числе и представители Минобороны и ВСУ;

по многим вещам они еще не договорились, потому что ищут варианты, как обеспечить беспрепятственное, бесперебойное, своевременное, качественное, безопасное обеспечение военнослужащих, включая питание, где бы бойцы ни находились;

они действуют по принципу – "пища ходит за солдатом", а не наоборот.

Министр вспомнил, что когда он вступил в должность – был один поставщик, сейчас их восемь. Чиновник рассказал, что сейчас ищут компромисс на рабочей группе, чтобы:

увеличить количество лотов;

продумать дополнительные квалификационные условия к поставщикам, чтобы снять сомнения в подлинности бизнесов, занимающихся поставкой.

"Никакой блокировки ритейла нет. Я и не мог этого сделать, у меня нет такой компетенции. Пользуясь случаем, приглашаю ритейл – пожалуйста, приходите, подавайтесь, участвуйте в конкурсных процедурах", – призвал Резников.

Он также объяснил, что из-за военного положения они ограничены с точки зрения системы Prozorro. Однако, по словам министра, они предложили Prozorro выписать платформу в своей системе, чтобы Минобороны могло даже во время войны использовать систему.

Что известно об обвинении Шабунина