Мовиться про заяву голови правління Центру протидії корупції Віталія Шабуніна. Саме він написав, що нібито Олексій Резніков особисто не дозволив доступ крупних рітейлерів до закупівель продуктів для Міноборони.

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Як відповів Резніков

Я до Шабуніна абсолютно філософськи ставлюся, в мене мати – психіатр, я часто бував в неї на роботі, знаю, що є люди, що живуть в інших світах, ілюзіях, придумують собі якісь історії,

– заявив Резніков.

Міністр пояснив, що існує міжвідомча робоча група, яку очолює перша віцепрем'єр-міністр, міністр економіки Юлія Свириденко. За словами Резнікова:

там є різні учасники дискусії, в тому числі й представники Міноборони та ЗСУ;

по багатьох речах вони ще не домовились, тому що шукають варіанти, як забезпечити безперешкодне, безперебійне, своєчасне, якісне, безпечне забезпечення військовослужбовців, включно з харчуванням, де б бійці не перебували;

вони діють за принципом – "їжа ходить за солдатом", а не навпаки.

Міністр пригадав, що коли він прийшов на посаду – був один постачальник, зараз їх вісім. Посадовець розповів, що наразі шукають компроміс на робочій групі, щоб:

збільшити кількість лотів;

продумати додаткові кваліфікаційні умови до постачальників, щоб зняти сумніви щодо справжності бізнесів, які займаються постачанням.

"Ніякого блокування рітейлу немає. Я і не міг цього зробити, в мене немає такої компетенції. Користуючись нагодою, запрошую рітейл — будь ласка, приходьте, подавайтеся, беріть участь в конкурсних процедурах", – закликав Резніков.

Він також пояснив, що через воєнний стан вони обмежені з точки зору системи Prozorro. Проте, за словами міністра, вони запропонували Prozorro виписати платформу у своїй системі, щоб Міноборони могло навіть під час війни користуватись системою.

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