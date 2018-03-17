Обвинение Савченко в подготовке теракта: читатели "24 Канала" высказали свое мнение

Власти обвинили нардепа Надежду Савченко в подготовке террористических актов на территории Украины по заказу России и пророссийских террористических организаций и подготовке государственного переворота.

Сайт "24 Канала" провел опрос среди своих читателей, чтобы узнать их мнение. По состоянию на 11:00 17 марта участие в опросе приняли 7853 читателей.

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62% опрошенных, или 4850 читателей считают, что это "Ложь, власти продолжают устранять оппонентов".

Вдвое меньше читателей "24 Канала" считают, что обвинения Савченко "Чистая правда, ее надо арестовать". Таких 2442 читателей, или 31%.

Еще 7% (556 читателей) оставили свои варианты. Они довольно разнятся. От "По моему мнению, ее просто использовали, как и нас всех, ловкачи от политики в обеих странах. Сама она не додумалась бы до такого" и до "Нынешняя власть Украины в каждом несогласном украинце видит террориста и предателя".

А каково ваше мнение? Оставляйте в комментариях.