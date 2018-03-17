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ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ

Звинувачення Савченко в підготовці теракту: читачі "24 Каналу" висловили свою думку

1124 Читать новость на русском
Надія Савченко
Надія Савченко

Влада звинуватила нардепа Надію Савченко в підготовці терористичних актів на території України на замовлення Росії і проросійських терористичних організацій та підготовці державного перевороту.

Сайт "24 Каналу" провів опитування серед своїх читачів, щоб дізнатися їх думку. Станом на 11:00 годину 17 березня участь у опитуванні взяли 7853 читачів.

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62% опитаних, або ж 4850 читачів вважають, що це "Брехня, влада продовжує усувати опонентів".

Удвічі менше читачів "24 Каналу" вважають, що звинувачення Савченко "Чиста правда, її треба заарештувати". Таких 2442 читачів, або ж 31%.

Ще 7% (556 читачів) залишили свої варіанти. Вони доволі різняться. Від "На мою думку, її просто використали, як і нас усіх, спритники від політики в обох країнах. Сама вона не додумалась би до такого" і до "Нинішня влада України в кожному незгодному українцеві бачить терориста і зрадника".

А яка ваша думка? Залишайте в коментарях.

Теги: Новини України Новини політики Надія Савченко
Джерело: 24 Канал
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