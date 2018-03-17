Звинувачення Савченко в підготовці теракту: читачі "24 Каналу" висловили свою думку
Влада звинуватила нардепа Надію Савченко в підготовці терористичних актів на території України на замовлення Росії і проросійських терористичних організацій та підготовці державного перевороту.
Сайт "24 Каналу" провів опитування серед своїх читачів, щоб дізнатися їх думку. Станом на 11:00 годину 17 березня участь у опитуванні взяли 7853 читачів.
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62% опитаних, або ж 4850 читачів вважають, що це "Брехня, влада продовжує усувати опонентів".
Удвічі менше читачів "24 Каналу" вважають, що звинувачення Савченко "Чиста правда, її треба заарештувати". Таких 2442 читачів, або ж 31%.
Ще 7% (556 читачів) залишили свої варіанти. Вони доволі різняться. Від "На мою думку, її просто використали, як і нас усіх, спритники від політики в обох країнах. Сама вона не додумалась би до такого" і до "Нинішня влада України в кожному незгодному українцеві бачить терориста і зрадника".
А яка ваша думка? Залишайте в коментарях.
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