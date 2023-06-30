Он также заявил о возвращении политических преследований во время своей речи в стенах Верховной Рады.

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О чем говорилось в речи

"Хочу подчеркнуть, что средства были получены для моего бывшего партнера, адвоката, у которого как раз в этот день, к сожалению, умер отец. И в рамках контракта с юридической компанией. Я могу вас заверить, что о взятке даже в обвинении речь не идет", – заявил Алексеев.

Зато мне пытаются инкриминировать мошенничество, что не выдерживает никакой критики, поскольку это была оплата почти двухлетнего труда адвокатов. Я честно смотрю вам сейчас в глаза и делаю все, чтобы защитить свою честь и достоинство. Считаю это политическими преследованиями,

– добавил он.

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Народный депутат также заявил, что для провокации силовиками было использовано наркозависимое лицо.