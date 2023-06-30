Він також заявив про повернення політичних переслідувань під час своєї промови в стінах Верховної Ради.

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Про що йшлося в промові

"Хочу підкреслити, що кошти були отримані для мого колишнього партнера, адвоката, у якого якраз в цей день, на жаль, помер батько. І в рамках договору з юридичною компанією. Я можу вас запевнити, що про хабар навіть в обвинуваченні не йдеться", – заявив Алєксєєв.

Натомість мені намагаються інкримінувати шахрайство, що не витримує жодної критики, оскільки це була оплата майже дворічної праці адвокатів. Я чесно дивлюсь вам зараз в очі і роблю все, щоб захистити свою честь і гідність. Вважаю це політичними переслідуваннями,

– додав він.

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Народний депутат також зазначив, що для провокації силовиками була використана наркозалежна особа.