Скандальные заявления бывшего генерального прокурора Кравченко: в ЦПК объяснили истинную цель

Последние публичные выпады бывшего главы Офиса генерального прокурора проанализировала исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк в эфире 24 Канала. Она отметила, что любые попытки дискредитировать антикоррупционные органы имеют вполне прагматический расчет для фигуранта расследований.

Adv

популярные видео

Почему Кравченко заговорил о политическом убежище?

По словам эксперта, заявления бывшего чиновника о якобы похищении материалов следствия являются частью заранее продуманной защитной тактики. Сейчас экс-чиновник и обвинил НАБУ и САП т в неправомерных действиях, пытаясь создать образ жертвы преследований.

Генеральный прокурор Кравченко сейчас делает все возможное, чтобы оправдать себя и подготовить аргументы для получения политического убежища в Австрии. Для этого ему нужно показать, что в отношении него здесь имели место какие-то политические преследования. И преподнести расследование НАБУ в рамках операции "Карфаген" как некую политическую расправу. Именно поэтому нет никакого доверия к заявлениям Кравченко, к его "кино", которое он снимает– подчеркнула Каленюк.

Реклама

Эксперт добавила, что бывший чиновник покинул Украину и теперь пытается избежать уголовной ответственности и возможной экстрадиции. Для него первоочередной задачей является прекращение следственных действий в отношении его собственной персоны.

Как давление на НАБУ и САП связано с громкими расследованиями?

Каленюк отметила, что аналогичную линию поведения демонстрируют и другие фигуранты громких коррупционных расследований, обладающие значительными ресурсами и влиянием. Они пытаются посеять недоверие к НАБУ и САП среди украинского общества и международных партнеров.

Фигуранты расследований очень влиятельны, у них есть политические и медийные ресурсы, а также доступ к деньгам и капиталам, скорее всего, преступного происхождения. Поэтому все, что они сейчас делают, – это попытка вмешаться в расследования НАБУ и САП, действительно атаковать НАБУ и САП для того, чтобы снизить доверие к расследованиям этих антикоррупционных органов, подорвать общественное доверие– отметила глава ЦПК.

Реклама

В то же время она отметила, что, несмотря на постоянные атаки и попытки ограничить полномочия антикоррупционеров, НАБУ и САП достойно выдерживают натиск и продолжают разоблачать коррупцию на высшем уровне.

Контекст расследований

Стоит отметить, что ранее стало известно, как бывший генеральный прокурор сбежал в Вену, где он сейчас и находится после отставки.

Параллельно в Украине разворачивается масштабная громкое дело "Карфаген", затрагивающая деятельность силовых ведомств и высокопоставленных чиновников.

Кроме того, продолжаются споры относительно процедуры привлечения к ответственности народных избранников, в рамках которой ВАКС обязал возбудить дело в отношении отдельных парламентариев.