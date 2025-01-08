Расследование установило, что фигуранты дела в августе 2022 года организовали незаконный выезд за границу брата гражданской жены Дубинского. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис генпрокурора.

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Что известно о деле Дубинского

Брат жены нардепа выехал в Молдову на машине через один из пунктов пропуска. Он предоставил пограничникам документы, внесенные в систему "Шлях".

Они были выданы по заказу Вышгородской районной военной администрации. Способствовал этому сам Дубинский и аффилированная с ним общественная организация.

Сам "родственник" после пересечения границы фактически трудоустроился на иностранном морском судне и никаких перевозок для нужд ВСУ не осуществлял. Он вернулся в Украину в конце 2022 года после завершения контракта,

– говорится в заявлении прокуратуры.

В 2023 году ситуация повторилась – брат выехал как водитель волонтера, хотя было известно, что во время своей первой поездки никаких перевозок гуманитарной помощи мужчина не осуществлял.

На этот раз он предоставил документы уже от Киевской ОВА на основании ходатайства общественной организации.

"Мужчина по указанию народного избранника должен был прибыть в город Кишинев и ждать дальнейших инструкций по перегону частного автомобиля нардепа с автостоянки международного аэропорта Кишинева в Вену", – добавили в Офисе генпрокурора.

После второго выезда мужчина в Украину уже не вернулся.