Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Денисова заявила, что обсуждала этот вопрос во время официального визита в Турцию. В частности, омбудсмен отметила необходимость обеспечения для наших граждан беспристрастного и прозрачного судебного разбирательства.

Заметьте В оккупированном Крыму нарушили право на справедливый суд по "делу Чубарова", – ООН

Граждане Украины должны получить надлежащую правовую защиту. Судебное заседание состоится 15 октября.

Председатель окружного апелляционного суда Анталии Орхан Оздемир заверил, что права украинцев соблюдут в соответствии с турецким законодательством.

В Анталии будут судить двух крымчан

Адвокат Мустафа Коджаманбаш рассказал, что в Анталии задержали 2 крымчан: Лимара и Османа Османовых. Причиной стало якобы их участие в организации "Хизб ут-Тахрир".

Адвокат рассказал, что арестованные крымские татары. Они имеют украинские паспорта и находились в Турции на заработках.

В соцсетях задержанные обсуждали темы ислама. Кроме того, они организовывали конференции и панели на исламскую тему.

Сейчас прокуратура требует, чтобы их приговорили к 7,5 годам заключения. Причина – вроде бы принадлежность к "Хизб ут-Тахрир". Хотя Турция не признает эту организацию террористической.

Заметьте! "Хизб ут-Тахрир" – исламская политическая партия. Во многих странах мира она свободно функционирует. В то же время в России – запрещена.

Сообщение Денисовой:

В завершение рабочего визита в Турецкую Республику провела встречу с председателем окружного апелляционного суда Анталии господином Орханом Оздемиром.

Обсудили положительные последствия судебной реформы в Турции, в частности создание Домов юстиции, назначение судей, процедуры рассмотрения судебных дел. В свою очередь проинформировала о ходе судебной реформы в Украине.

Также имела возможность пообщаться с Председателем комиссии юстиции Анталии, господином Яшаром Огузханом по организации в турецкой провинции надзора за соблюдением прав человека, в частности процессуальных прав при рассмотрении заявлений и жалоб граждан, проведения предварительного и судебного следствия, а также исполнения уголовных судебных решений.

Отдельно встретилась с главным прокурором города Анталия, господином Халилом Иналом, который проинформировал о роли прокуратуры в обеспечении соблюдения прав человека, в том числе процессуальных. Также на встрече присутствовал Главный прокурор окружного апелляционного суда Анталии, господин Ризе Кан, который рассказал о его деятельности в направлении осуществления общего надзора во время пересмотра решений в судебных делах.

Мною был передан список из 7 заключенных граждан Украины, которые в настоящее время находятся в учреждениях исполнения наказаний г. Анталия, с требованием проверить условия их содержания и недопущения нарушения их процессуальных прав. Также сосредоточились на отдельных аспектах сотрудничества между правоохранительными, судебными органами и прокуратурой.

Обратила внимание на дело двух граждан Украины – крымских татар, которое сейчас рассматривается в суде города Анталия. Мужчин обвиняют в участии в организации "Хизб ут-Тахрир". Подчеркнула необходимость обеспечения для наших граждан беспристрастного и прозрачного судебного разбирательства и надлежащей правовой защиты.