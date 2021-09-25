Уповноважена Верховної Ради з прав людини Денісова заявила, що обговорювала це питання під час офіційного візиту до Туреччини. Зокрема, омбудсменка наголосила на необхідності забезпечення для наших громадян неупередженого і прозорого судового розгляду.

Зауважте В окупованому Криму порушили право на справедливий суд у "справі Чубарова", – ООН

Громадяни України мають отримати належний правовий захист. Судове засідання відбудеться 15 жовтня.

Голова окружного Апеляційного суду Анталії Орхан Оздемір запевнив, що права українців дотримають відповідно до турецького законодавства.

В Анталії судитимуть двох кримчан

  • Адвокат Мустафа Коджаманбаш розповів, що в Анталії затримали 2 кримчан: Лимара та Османа Османових. Причиною стала начебто їхня участь в організації "Хізб ут-Тахрір".
  • Адвокат розповів, що заарештовані – кримські татари. Вони мають українські паспорти та перебували у Туреччини на заробітках.
  • У соцмережах затримані обговорювали теми ісламу. Окрім того, вони організовували конференції та панелі на ісламську тему.
  • Наразі прокуратура вимагає, щоб їх засудили до 7,5 років ув'язнення. Причина – начебто приналежність до "Хізб ут-Тахрір". Хоча Туреччина не визнає цю організацію терористичною.