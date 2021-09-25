Уповноважена Верховної Ради з прав людини Денісова заявила, що обговорювала це питання під час офіційного візиту до Туреччини. Зокрема, омбудсменка наголосила на необхідності забезпечення для наших громадян неупередженого і прозорого судового розгляду.

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Громадяни України мають отримати належний правовий захист. Судове засідання відбудеться 15 жовтня.

Голова окружного Апеляційного суду Анталії Орхан Оздемір запевнив, що права українців дотримають відповідно до турецького законодавства.

Зауважте! "Хізб ут-Тахрір" – ісламська політична партія. У багатьох країнах світу вона вільно функціонує. Водночас у Росії – заборонена.

Допис Денісової:

На завершення робочого візиту до Турецької Республіки провела зустріч з Головою окружного Апеляційного суду Анталії паном Орханом Оздеміром.

Обговорили позитивні наслідки судової реформи в Туреччині, зокрема створення будинків юстиції, призначення суддів, процедури розгляду судових справ. В свою чергу поінформувала про перебіг судової реформи в Україні.

Також мала нагоду поспілкуватися з Головою комісії юстиції Анталії, паном Яшаром Огузханом щодо організації в турецькій провінції нагляду за додержанням прав людини, зокрема процесуальних прав під час розгляду заяв і скарг громадян, проведення попереднього та судового слідства, а також виконання кримінальних судових рішень.

Окремо зустрілася з Головним прокурором міста Анталія, паном Халілом Іналом, який поінформував про роль прокуратури в забезпеченні додержання прав людини, в тому числі процесуальних. Також на зустрічі був присутній Головний прокурор окружного апеляційного суду Анталії, пан Різе Кан, який розповів про його діяльність у напрямі здійснення загального надзору під час перегляду рішень у судових справах.

Мною було передано список із 7 ув'язнених громадян України, які на даний час перебувають в установах виконання покарань м.Анталія, з вимогою перевірити умови їх утримання та недопущення порушення їхніх процесуальних прав. Також зосередилися на окремих аспектах співпраці між правоохоронними, судовими органами та прокуратурою.

Звернула увагу на справу двох громадян України - кримських татар, яка наразі розглядається в суді міста Анталія. Чоловіків звинувачують в участі в організації "Хізб ут-Тахрір". Наголосила на необхідності забезпечення для наших громадян неупередженого і прозорого судового розгляду та належного правового захисту.