Так зване засудження відбулось заочно. Про це розповіла глава Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матильда Богнер в ході доповіді, представленої в Києві 23 вересня.
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У Криму порушувалися права на справедливий суд, – глава Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні
У Криму порушувалися права на справедливий судовий розгляд у справі голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова, який сьогодні проживає на материковій Україні,
– розповіла Богнер.
Глава Моніторингової місії ООН з прав людини пригадала:
- Рефата Чубарова заочно засудили судом в Криму до 6 років позбавлення волі нібито за організацію масових заворушень під час мітингу перед кримським парламентом 26 лютого 2014 року;
- це трапилось "після ретроактивного використання законодавства, що є порушенням міжнародних стандартів".
Що відомо про незаконне засудження Чубарова Росією в Криму
- 1 червня 2021 року окупанти в Криму незаконно засудили голову Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова. Підконтрольний Росії "суд" у Криму виніс рішення про 6 років позбавлення волі у колонії загального режиму. А також – 200 тисяч російських рублів штрафу та 200 годин виправних робіт.
- Буквально наступного дня після "вироку" посол Євросоюзу в Україні Матті Маасікас назвав "знущанням" вирок главі Меджлісу.
- У прокуратурі півострова наголосили, що рішення абсолютно незаконне. Воно порушує норми міжнародного гуманітарного права, адже окупанти порушують систему кримінального правосуддя у політичних цілях та переслідують проукраїнське населення півострова.