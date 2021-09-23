Так зване засудження відбулось заочно. Про це розповіла глава Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матильда Богнер в ході доповіді, представленої в Києві 23 вересня.

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У Криму порушувалися права на справедливий суд, – глава Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні

У Криму порушувалися права на справедливий судовий розгляд у справі голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова, який сьогодні проживає на материковій Україні,

– розповіла Богнер.

Глава Моніторингової місії ООН з прав людини пригадала:

Рефата Чубарова заочно засудили судом в Криму до 6 років позбавлення волі нібито за організацію масових заворушень під час мітингу перед кримським парламентом 26 лютого 2014 року;

це трапилось "після ретроактивного використання законодавства, що є порушенням міжнародних стандартів".

Зверніть увагу! Після проведення саміту Кримської платформи, на початку вересня окупанти в Криму почали нові репресії проти кримських татар. Рефат Чубаров пов'язує такі дії проросійських силовиків з успіхами Кримської платформи. 9 вересня через незаконні затримання Меджліс закликав до термінових консультацій Кримської платформи.

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