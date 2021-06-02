В Євросоюзі не оминули увагою вирок, який так званий "суд" Криму виніс Чубарову. Зокрема, свою реакцію оприлюднив у мережі посол ЄС в Україні Матті Маасікас.
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В ЄС прокоментували "вирок" Чубарову
У своєму твітері Маасікас заявив, що повністю підтримує Рефата Чубарова, голову Меджлісу кримських татар, заочно засудженого до 6 років позбавлення волі "владою" Криму.
Вирок – це знущання з російських зобов'язань як держави-окупанта,
– зазначив посол ЄС в Україні.
Нагадаємо, перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джеппар назвала "ганебним судилищем" процес над Чубаровим та винесений йому вирок.
Справа Чубарова: що відомо
- Окупанти заочно засудили Рефата Чубарова до 6 років в'язниці, наклали на нього штраф у розмірі 200 тисяч рублів та 200 годин виправних робіт.
- Справи проти нього порушили наприкінці березня 2020 року. Так зване "слідство" висувало незаконні обвинувачення заочно.
- Чубарова звинуватили у начебто організації масових заворушень й публічних закликах до дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Росії. Водночас свідки зазначали, що коли Чубаров підходив до місць, де була напруга, конфлікти припинялися.
- Прокуратура Криму встановила та повідомила про підозри окупаційним "слідчим", "прокурорам" та "суддям". Загалом підозру отримали 29 людей, які переслідували одного з керівників Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза за такими ж незаконними підставами – начебто через організацію масового безладу під час мітингу.