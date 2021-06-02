В Евросоюзе не обошли вниманием приговор, который так называемый "суд" Крыма вынес Чубарову. В частности, свою реакцию обнародовал в сети посол ЕС в Украине Матти Маасикас.

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В ЕС прокомментировали "приговор" Чубарову

В своем твиттере Маасикас заявил, что полностью поддерживает Рефата Чубарова, председатель Меджлиса крымских татар, заочно приговоренного к 6 годам лишения свободы "властью" Крыма.

Приговор – это издевательство над российскими обязательствами как государства-оккупанта,

– отметил посол ЕС в Украине.

Напомним, первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джеппар назвала "позорным судилищем" процесс над Чубаровым и вынесенный ему приговор.

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