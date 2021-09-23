Так называемое осуждение состоялось заочно. Об этом рассказала глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер в ходе доклада, представленного в Киеве 23 сентября.

Читайте больше Из-за незаконных задержаний: Меджлис призывает к срочным консультациям Крымской платформы

В Крыму нарушались права на справедливый суд, – глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине

В Крыму нарушались права на справедливое судебное разбирательство по делу председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, который сегодня проживает на материковой Украине,

– рассказала Богнер.

Глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека вспомнила:

Рефата Чубарова заочно приговорили судом в Крыму к 6 годам лишения свободы якобы за организацию массовых беспорядков во время митинга перед крымским парламентом 26 февраля 2014 года;

это случилось "после ретроактивного использования законодательства, что является нарушением международных стандартов".

Обратите внимание! После проведения саммита Крымской платформы, в начале сентября оккупанты в Крыму начали новые репрессии против крымских татар. Рефат Чубаров связывает такие действия пророссийских силовиков с успехами Крымской платформы. 9 сентября из-за незаконных задержаний Меджлис призвал к срочным консультациям Крымской платформы.

Что известно о незаконном осуждении Чубарова Россией в Крыму