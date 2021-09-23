Так называемое осуждение состоялось заочно. Об этом рассказала глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер в ходе доклада, представленного в Киеве 23 сентября.
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В Крыму нарушались права на справедливый суд, – глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине
В Крыму нарушались права на справедливое судебное разбирательство по делу председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, который сегодня проживает на материковой Украине,
– рассказала Богнер.
Глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека вспомнила:
- Рефата Чубарова заочно приговорили судом в Крыму к 6 годам лишения свободы якобы за организацию массовых беспорядков во время митинга перед крымским парламентом 26 февраля 2014 года;
- это случилось "после ретроактивного использования законодательства, что является нарушением международных стандартов".
Что известно о незаконном осуждении Чубарова Россией в Крыму
- 1 июня 2021 года оккупанты в Крыму незаконно осудили главу Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова. Подконтрольный России "суд" в Крыму вынес решение о 6 годах лишения свободы в колонии общего режима. А также – 200 тысяч российских рублей штрафа и 200 часов исправительных работ.
- Буквально на следующий день после "приговора" посол Евросоюза в Украине Матти Маасикас назвал "издевательством" приговор главе Меджлиса.
- В прокуратуре полуострова подчеркнули, что решение абсолютно незаконное. Оно нарушает нормы международного гуманитарного права, ведь оккупанты нарушают систему уголовного правосудия в политических целях и преследуют проукраинское население полуострова.