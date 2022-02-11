Мол, гражданское население готовят учениями в госпредприятиях и даже в школах и садиках. Об этом в эфире 24 канала рассказал волонтер и представитель международного разведывательного сообщества InformNapalm Михаил Макарук.

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Макарук: сделают крупную диверсию

По мнению Макарука, Россия ищет любых путей и возможностей по получению поводу войны с Украиной. Однако пока у нее это не получается ни на дипломатическом, ни на военном уровнях.

Зная любовь высшего политического руководства России, бывших кагебистов, не исключено, что россияне могут сделать большую диверсию и обвинить в этом украинцев.

Михаил Макарук

Волонтер и спикер InformNapalm

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Также волонтер подчеркнул, что если раньше "взрывы" и "подрыв" были со стороны мифических украинских диверсантов, то сейчас пропагандисты уже пытаются подготовить россиян к подрыву Крымского моста.

Построили мост, а "злые украинцы" хотят его уничтожить,
– предположил слова кремлевской пропаганды Макарук.

Подрыв Крымского моста: что известно

  • О возможном подрыве Крымского моста сообщил волонтерский проект InformNapalm, который часто пишет о российской агрессии против Украины.
  • Руководитель организации рассказал об очистке морских рассеивающих выходов моста через Керченский пролив. Мол, российские военные это делают в условиях строгой конспирации.
  • Более того, расследователи узнали, что оккупанты проводили испытания плавсредства неизвестной конструкции, да еще и без экипажа.
  • Из-за этого существует предположение, что Россия может подорвать мостовые опоры, а обвинить в этом Украину, формально найдя повод для новой усиленной агрессии.