Мовляв, цивільне населення готують навчаннями у держпідприємствах та навіть у школах і дитсадках. Про це в ефірі 24 каналу розповів волонтер та речник міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm Михайло Макарук.
До теми Мертві дельфіни на берегах: як військові навчання Росії знищують Крим
Макарук: Зроблять велику диверсію
На думку Макарука, Росія шукає будь-яких шляхів і можливостей щодо отримання приводу війни з Україною. Проте поки у неї це не виходить ні на дипломатичному, ні на військовому рівнях.
Знаючи любов вищого політичного керівництва Росії, колишніх кагебістів, не виключено, що росіяни можуть зробити велику диверсію і звинуватити у цьому українців.
В InformNapalm прокоментували нові провокації Росії у Криму: дивіться відео
Також волонтер підкреслив, що якщо раніше "вибухи" та "підриви" були з боку міфічних українських диверсантів, то зараз пропагандисти вже намагаються підготувати росіян до підриву Кримського мосту.
Побудували міст, а "злі українці" хочуть його знищити,
– припустив слова кремлівської пропаганди Макарук.
Підрив Кримського мосту: що відомо
- Про ймовірний підрив Кримського мосту повідомив волонтерський проєкт InformNapalm, який часто пише про російську агресії проти України.
- Керівник організації розповів про очищення морських розсіювальних виходів мосту через Керченську протоку. Мовляв, російські військові це роблять в умовах суворої конспірації.
- Ба більше, розслідувачі дізналися, що окупанти проводили випробування плавзасобу невідомої конструкції та ще й без екіпажу.
- Через це існує припущення, що Росія може підірвати мостові опори, а звинуватити у цьому Україну, формально знайшовши привід для нової посиленої агресії.