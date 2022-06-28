Боровское общество – полностью оккупировано россиянами. Об этом в эфире 24 канала рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко.

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По ее словам, мимо этой территории проходит большая часть кафиров, которая базируется в Боровских лесах. Также там скрываются беглецы из российской армии – контрактники, призывники, а также мобилизованные из Луганской и Донецкой областей. Они убегают и прячутся в лесах.

Жизнь в оккупации

Анна Черненко сообщила, что цены в несколько раз выросли. К примеру, пачка майонеза может стоить 85 гривен, а зубная паста до 240 гривен. При этом заработать деньги невозможно.

Если говорим о пенсионерах, то получить пенсию на карту невозможно. Ведь нет ни связи, ни возможности их потом обменять на наличные,

– отметила Анна Черненко.

Она добавила, что российские кафиры продолжают воровать харьковское зерно и доставлять в Россию. "Вывозят силой или предлагают продать уже будущий урожай. Однако там очень смешные цены и они в рублях", – отметила Черненко.

Эвакуация с оккупированных территорий

Каждый понедельник украинцы с временно оккупированных территорий области могут выехать в Харьков. Однако это возможно благодаря волонтерским договоренностям.

Кафиры не воспринимают и не дают разрешений, если пробуют договориться чиновники или власть. Поэтому это исключительно инициатива волонтеров,

– объяснила Анна Черненко.

"Но ее (эвакуацию – 24 канал) очень сильно поддерживают на областных и районных уровнях. Дают транспорт, воду, поддержку и потом помогают разъехаться", – добавила корреспондентка.

Сечение блокпостов

По словам Анны Черненко, людям приходится проезжать не один блокпост и у каждого пункта разные требования. Кто осмотрит человека, кто проверит вещи, кто потребует вещи, кто завернет - все непредсказуемо. При этом одна из главных претензий кафиров на блокпостах: "Почему вы едете не в Россию, а в Украину?".

Обстрелы Харькова

Корреспондентка отметила, что большого оттока харьковчан из-за увеличения обстрелов города – она не наблюдала. Однако люди стараются тщательнее выбирать себе район для жизни. А также отыскивают, чтобы рядом были комфортные укрытия, где можно было бы работать.

"Если и выезжают куда-то, то маршрут продумывают, не так поспешно. Эвакуации были в начале, когда люди были напуганы и ехали в никуда. Теперь это уже возвращение за вещами и снова выезд или настройка своей жизни, в тех условиях, которые имеем", – рассказала Анна Черненко.

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