Борівська громада – повністю окупована росіянами. Про це в ефірі 24 каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко.

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За її словами, повз цю територію проходить велика частина окупантів, яка базується в Борівських лісах. Також там ховаються втікачі з російської армії – контрактники, призовники, а також мобілізовані з Луганської та Донецької областей. Вони тікають і ховаються в лісах.

Життя в окупації

Анна Черненко повідомила, що ціни в кілька разів виросли. Наприклад, пачка майонезу може коштувати 85 гривень, а зубна паста до 240 гривень. При цьому заробити гроші неможливо.

Якщо говоримо про пенсіонерів, то отримати пенсію на картку неможливо. Адже нема ані звʼязку, ані змоги їх потім обміняти на готівку,

– зазначила Анна Черненко.

Вона додала, що російські окупанти продовжують красти харківське зерно й доставляти до Росії. "Вивозять силоміць або пропонують продати вже майбутній урожай. Проте там дуже смішні ціни й вони в рублях", – зазначила Черненко.

Евакуація з окупованих територій

Кожного понеділка українці з тимчасово окупованих територій області можуть виїхати до Харкова. Проте це можливо завдяки волонтерським домовленостям.

Окупанти не сприймають та не дають дозволів, якщо пробують домовитися чиновники чи влада. Тому це тільки виключно ініціатива волонтерів,

– пояснила Анна Черненко.

"Але її (евакуацію – 24 канал) дуже сильно підтримують на обласних та районних рівнях. Дають транспорт, водичку, підтримку й потім допомагають розʼїхатися", – додала кореспондентка.

Перетин блокпостів

За словами Анни Черненко, людям доводиться проїжджати не один блокпост й в кожного пункту різні вимоги. Хтось огляне людину, хтось перевірить речі, хтось вимагатиме речі, хтось заверне – усе непередбачувано. При цьому одна з головних претензій окупантів на блокпостах: "Чому ви їдете не до Росії, а в Україну?".

Обстріли Харкова

Кореспондентка зазначила, що великого відтоку харківʼян через збільшення обстрілів міста – вона не спостерігала. Проте люди намагаються ретельніше обирати собі район для життя. А також відшукують, щоб поруч були комфортні укриття, де можна було б працювати.

"Якщо і виїздять кудись, то маршрут продумують, не так поспішно. Евакуації були на початку, коли люди були налякані і їхали в нікуди. Тепер це вже повернення за речами й знову виїзд або налаштування свого життя, в тих умовах, які маємо", – розповіла Анна Черненко.

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