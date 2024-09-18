Оказалось, что в монастыре проходят обыски еще и с самого утра.

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В гости к "попам" Кремля

Источники отмечают, что СБУ продолжает работать над очисткой Украины от московских агентов в рясах.

Стало известно, что монахи Свято-Введенского очень любят Россию, распространяют кремлевскую пропаганду и поддерживают агрессию против Украины.

К монахам московского патриархата пришла СБУ / Фото источника 24 Канала

Напомним, что 24 августа президент Зеленский подписал законопроект о запрещении деятельности УПЦ МП.

Ранее этот документ проголосовали в Верховной Раде во втором чтении. По словам Руслана Стефанчука, у религиозных организаций будет 9 месяцев для того, чтобы избавиться от связей с РПЦ.