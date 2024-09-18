Виявилося, що у монастирі відбуваються обшуки ще й з самого ранку.

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У гості до "попів" Кремля

Джерела зазначають, що СБУ продовжує працювати над очищенням України від московських агентів у рясах.

Стало відомо, що монахи Свято-Введенського дуже люблять Росію, поширюють кремлівську пропаганду та підтримують агресію проти України.

До монахів московського патріархату завітала СБУ / Фото джерела 24 Каналу

Нагадаємо, що 24 серпня президент Зеленський підписав законопроєкт про заборону діяльності УПЦ МП.

Раніше за цей документ проголосували у Верховній Раді у другому читанні. За словами Руслана Стефанчука, у релігійних організацій буде 9 місяців для того, щоб позбутися зв'язків із РПЦ.