Обыск на 1+1: Зеленский рассказал о конфликте с Коломойским

Президент Украины Владимир Зеленский допускает обострение конфликта с владельцем телеканала 1+1 олигархом Игорем Коломойским после обысков, проведенных сотрудниками СБУ у журналистов проекта "Деньги". Речь идет о деле о прослушивании премьер-министра Алексея Гончарука.

Об этом глава государства рассказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина". Говоря о расследовании дела о прослушивании главы правительства, Зеленский отметил, что главное определить, кто это заказал, смонтировал и выкладывал информацию. Он отметил, что нужно развязать этот узел.

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Ну, будет конфликт, что я могу сделать. У меня столько конфликтов со всеми. Знаете, плюс один, один плюс один,

– пошутил президент.

Зеленский также сказал, что любит телеканал 1+1. Однако, по его словам, это не касается ситуации с обысками на канале.

Обыск на 1+1: что нужно знать

5 февраля СБУ провела обыски на рабочем месте и дома у нескольких журналистов телеканала 1+1. Их заподозрили в причастности к незаконному прослушиванию Гончарука.

Правоохранители изъяли рабочие компьютеры журналистов Евгения Куксина и Дениса Данько (сами они отвергают какую-либо причастность к прослушиванию премьера).

По мнению группы "1+1 медиа", обыски могут быть связаны с их журналистскими расследованиями. Сам обыск считают нарушением журналистской неприкосновенности и давлением на независимые СМИ.

Политолог Владимир Фесенко высказал мнение, что обыски на 1+1 – это выяснение отношений Зеленского с владельцем телеканала Коломойским и его людьми. При этом, по мнению Фесенко, повлиять на решение об обысках могли опасения, что у этих людей могут быть аудиофайлы с Зеленским.

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