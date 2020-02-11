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      Обыск на 1+1: Зеленский рассказал о конфликте с Коломойским

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      Владимир Зеленский / AFP

      Президент Украины Владимир Зеленский допускает обострение конфликта с владельцем телеканала 1+1 олигархом Игорем Коломойским после обысков, проведенных сотрудниками СБУ у журналистов проекта "Деньги". Речь идет о деле о прослушивании премьер-министра Алексея Гончарука.

      Об этом глава государства рассказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина". Говоря о расследовании дела о прослушивании главы правительства, Зеленский отметил, что главное определить, кто это заказал, смонтировал и выкладывал информацию. Он отметил, что нужно развязать этот узел.

      Знайте больше: Война между Коломойским и Зеленским: какими могут быть последствия для Украины

      Ну, будет конфликт, что я могу сделать. У меня столько конфликтов со всеми. Знаете, плюс один, один плюс один,
      – пошутил президент.

      Зеленский также сказал, что любит телеканал 1+1. Однако, по его словам, это не касается ситуации с обысками на канале.

      Обыск на 1+1: что нужно знать

      • 5 февраля СБУ провела обыски на рабочем месте и дома у нескольких журналистов телеканала 1+1. Их заподозрили в причастности к незаконному прослушиванию Гончарука.
      • Правоохранители изъяли рабочие компьютеры журналистов Евгения Куксина и Дениса Данько (сами они отвергают какую-либо причастность к прослушиванию премьера).
      • По мнению группы "1+1 медиа", обыски могут быть связаны с их журналистскими расследованиями. Сам обыск считают нарушением журналистской неприкосновенности и давлением на независимые СМИ.
      • Политолог Владимир Фесенко высказал мнение, что обыски на 1+1 – это выяснение отношений Зеленского с владельцем телеканала Коломойским и его людьми. При этом, по мнению Фесенко, повлиять на решение об обысках могли опасения, что у этих людей могут быть аудиофайлы с Зеленским.

      Интересно: Борьба между Коломойским и Зеленским: почему олигарх хотел устранить Гончарука

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Игорь Коломойский Олександр Дубинский Прослушка Гончарука Обыск на 1+1
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