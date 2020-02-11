Обшук на 1+1: Зеленський розповів про конфлікт з Коломойським

Президент України Володимир Зеленський допускає загострення конфлікту з власником телеканалу 1+1 олігархом Ігорем Коломойським після обшуків, проведених співробітниками СБУ у журналістів проекту "Гроші". Мовиться про справу про прослуховування прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

Про це глава держави розповів в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна". Говорячи про розслідування справи про прослуховування голови уряду, Зеленський зазначив, що головне визначити, хто це замовив, змонтував і викладав інформацію. Він наголосив, що потрібно розв'язати це вузол.

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Ну, буде конфлікт, що я можу зробити. У мене стільки конфліктів з усіма. Знаєте, плюс один, один плюс один,

– пожартував президент.

Зеленський також сказав, що любить телеканал 1+1. Водночас, за його словами, це не стосується ситуації з обшуками на каналі.

Обшук на 1+1: що треба знати

5 лютого СБУ здійснила обшуки на робочому місці й удома в кількох журналістів телеканалу 1+1. Їх запідозрили у причетності до незаконного прослуховування Гончарука.

Правоохоронці вилучили робочі комп'ютери журналістів Євгена Куксіна і Дениса Данька (самі вони відкидають будь-яку причетність до прослуховування прем'єра).

На думку групи "1+1 медіа", обшуки можуть бути пов’язані з їхніми журналістськими розслідуваннями. Сам обшук вважають порушенням журналістської недоторканності та тиском на незалежний ЗМІ.

Політолог Володимир Фесенко висловив думку, що обшуки на 1+1 – це з'ясування відносин Зеленського з власником телеканалу Коломойським і його людьми. При цьому, на думку Фесенка, вплинути на рішення щодо обшуків могли побоювання, що у цих людей можуть бути аудіофайли із Зеленським.

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