Президент корпорации "Богдан" Олег Гладковский заявил, что обратится в Европейский суд по правам человека. Причина – политические преследования его семьи и компаний. В то же время в "Кузнице на Рыбальском" сообщили, что деятельность предприятия может прекратиться.

Гладковский будет заявлять о нарушении статьи 18 Европейской конвенции по правам человека, запрещающей политические преследования.

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Гладковский заявляет о "политических преследованиях"

К такому шагу его вынудили правовой произвол признаки которого постоянно присутствуют в действиях государственных структур, работающих ангажированно и преследующих прежде всего медийный результат,

– говорится в сообщении.

Гладковский также назвал правление правоохранительных органов и судов в Украине "ручным" со стороны властной вертикали.

В то же время в корпорации заявляют, что на официальных мероприятиях действующей власти техника "Богдан" используется для демонстрации достижений в укреплении обороноспособности ВСУ.

В частности, там опубликовали фото Владимира Зеленского на фоне грузовиков "Богдан-63172".

Реакция на обыски "Кузницы на Рыбальском"

Предприятие обнародовало заявление, в котором отмечает, что деятельность "Кузницы на Рыбальском" может остановиться, что в итоге приведет к потере тысяч рабочих мест и подорвет обороноспособность Украины.

В компании добавили, что коллектив и менеджмент завода расценивают действия ГБР расследований и прокуратуры как "еще одно доказательство сознательного доведения предприятия до банкротства и срыва выполнения его контрактных обязательств перед украинской армией в условиях российской агрессии". А никакой юридической необходимости в обыске не было.

"Кузница" подчеркнула, что будет обжаловать действия правоохранителей в судах и"приложит все усилия для выполнения контрактов с государством, несмотря на противодействие самого государства".

Что известно об обысках в "Кузнице на Рыбальском" и "Богдан Моторс"