Государственное бюро расследований проводит обыски на ряде предприятий в Киеве и других областях. Касаются они уголовного производства по фактам закупки Минобороны военной техники ненадлежащего качества.

Как сообщают СМИ, следственные действия проводят на ЧАО "Завод "Кузница на Рыбацком" и в подразделениях ПАО "АК" Богдан Моторс. В течение 2015 – 2019 годов эти предприятия заключили с Министерством обороны дорогие контракты на поставку военных автомобилей и оборудования.

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По информации источника, следователи должны выяснить обстоятельства превышение власти чиновниками Минобороны Украины. Касается это завышения стоимости товаров и услуг, а также поставок для Вооруженных сил некачественной продукции.

Сейчас 24 канал пытается получить комментарий от ГБР относительно указанной информации.

О каких контрактах говорится:

поставки более 300 медицинских автомобилей Богдан 2251;

более 800 автомобилей повышенной проходимости Богдан (МАЗ) 63172;

проведение ремонтно-модернизационных работ на фрегате "Гетман Сагайдачный",

закупки малых бронированных артиллерийских катеров "Гюрза-М", "Кентавр" и другие.

Напомним. Пятый президент Украины Петр Порошенко в 2018 году продал Тигипко одно из своих предприятий – киевский судостроительный завод "Кузница на Рыбацком".

Что известно о скандалах с "Кузницей на Рыбацком"

В 2017 году Петр Порошенко попал в скандал из-за завода "Кузница на Рыбацком".

НАБУ получило разрешение от суда проверить документацию завода.

Детективы объяснили, что пограничники приобрели на заводе "Кузница на Рыбацком" боевые модули втрое дороже, чем планировали.

До 2014 года предприятие занималось только гражданскими проектами, но с началом боевых действий на Донбассе начало участвовать в многомиллиардных военных госзаказах.

По мнению журналистов-расследователей, тендеры на поставки оружия, бронеавтомобилей, катеров ВСУ "Кузница" выигрывала на удивление легко.

"Богдан Моторс" и Гладковские: коротко

"Богдан Моторс" принадлежит Олегу Гладковскому, бывшему первому заместителю секретаря СНБО.

В феврале 2019 года журналисты-расследователи Bihus.info заявили о коррупционных схемах в Укроборонпроме, к которым якобы причастен сын Гладковского – Игорь.

Дело расследуют еще с 2019 года, но Игоря Гладковского только недавно объявили в розыск. Причиной стало то, что он систематически не являлся на допросы.

26 апреля Гладковский-младший вернулся в Украину и добровольно явился в САП. Там ему вручили обвинительный акт.

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