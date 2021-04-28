ГБР проводит обыски в "Кузнице на Рыбацком" и в "Богдан Моторс", – СМИ
Государственное бюро расследований проводит обыски на ряде предприятий в Киеве и других областях. Касаются они уголовного производства по фактам закупки Минобороны военной техники ненадлежащего качества.
Источник:Интерфакс-Украина
Как сообщают СМИ, следственные действия проводят на ЧАО "Завод "Кузница на Рыбацком" и в подразделениях ПАО "АК" Богдан Моторс. В течение 2015 – 2019 годов эти предприятия заключили с Министерством обороны дорогие контракты на поставку военных автомобилей и оборудования.
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По информации источника, следователи должны выяснить обстоятельства превышение власти чиновниками Минобороны Украины. Касается это завышения стоимости товаров и услуг, а также поставок для Вооруженных сил некачественной продукции.
О каких контрактах говорится:
- поставки более 300 медицинских автомобилей Богдан 2251;
- более 800 автомобилей повышенной проходимости Богдан (МАЗ) 63172;
- проведение ремонтно-модернизационных работ на фрегате "Гетман Сагайдачный",
- закупки малых бронированных артиллерийских катеров "Гюрза-М", "Кентавр" и другие.
Что известно о скандалах с "Кузницей на Рыбацком"
- В 2017 году Петр Порошенко попал в скандал из-за завода "Кузница на Рыбацком".
- НАБУ получило разрешение от суда проверить документацию завода.
- Детективы объяснили, что пограничники приобрели на заводе "Кузница на Рыбацком" боевые модули втрое дороже, чем планировали.
- До 2014 года предприятие занималось только гражданскими проектами, но с началом боевых действий на Донбассе начало участвовать в многомиллиардных военных госзаказах.
- По мнению журналистов-расследователей, тендеры на поставки оружия, бронеавтомобилей, катеров ВСУ "Кузница" выигрывала на удивление легко.
"Богдан Моторс" и Гладковские: коротко
- "Богдан Моторс" принадлежит Олегу Гладковскому, бывшему первому заместителю секретаря СНБО.
- В феврале 2019 года журналисты-расследователи Bihus.info заявили о коррупционных схемах в Укроборонпроме, к которым якобы причастен сын Гладковского – Игорь.
- Дело расследуют еще с 2019 года, но Игоря Гладковского только недавно объявили в розыск. Причиной стало то, что он систематически не являлся на допросы.
- 26 апреля Гладковский-младший вернулся в Украину и добровольно явился в САП. Там ему вручили обвинительный акт.
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