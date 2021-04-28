ДБР проводить обшуки в "Кузні на Рибальському" і в "Богдан Моторс ", – ЗМІ
Державне бюро розслідувань проводить обшуки на низці підприємств в Києві та інших областях. Стосуються вони кримінального провадження за фактами закупівлі Міноборони військової техніки неналежної якості.
Джерело:Інтерфакс-Україна
Як повідомляють ЗМІ, слідчі дії проводять на ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському" і в підрозділах ПАТ "АК" Богдан Моторс. Протягом 2015 – 2019 років ці підприємства уклали з Міністерством оборони дорогі контракти на поставку військових автомобілів та обладнання.
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За інформацією джерела, слідчі мають з'ясувати обставини перевищення влади чиновниками Міноборони України. Стосується це завищення вартості товарів і послуг і поставок для Збройних сил неякісної продукції.
Про які контракти йдеться:
- постачання більше 300 медичних автомобілів Богдан 2251;
- більше 800 автомобілів підвищеної прохідності Богдан (МАЗ) 63172;
- проведення ремонтно-модернізаційних робіт на фрегаті "Гетьман Сагайдачний",
- закупівлі малих броньованих артилерійських катерів "Гюрза-М", "Кентавр" та інші.
Що відомо про скандали з "Кузнею на Рибальському"
- У 2017 році Петро Порошенко потрапив у скандал через завод "Кузня на Рибальському".
- НАБУ отримало дозвіл від суду перевірити документацію заводу.
- Детективи пояснили, що прикордонники придбали на заводі "Кузня на Рибальському" бойові модулі втричі дорожче, ніж планували.
- До 2014 року підприємство займалося лише цивільними проєктами, але з початком бойових дій на Донбасі почало брати участь у багатомільярдних військових держзамовленнях.
- На переконання журналістів-розслідувачів, тендери на постачання зброї, бронеавтомобілів, катерів ЗСУ "Кузня" вигравала на диво легко.
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