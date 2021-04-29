Після обшуків у "Богдан Моторс" Гладковський заявив про "політичні переслідування"
Президент корпорації "Богдан" Олег Гладковський заявив, що звернеться до Європейського суду з прав людини. Причина – політичні переслідування його родини та компаній. Водночас у "Кузні на Рибальському" повідомили, що діяльність підприємства може припинитися.
Джерело:пресслужба корпорації "Богдан"
Гладковський заявлятиме про порушення статті 18 Європейської конвенції з прав людини, яка забороняє політичні переслідування.
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Гладковський заявляє про "політичні переслідування"
До такого кроку його змусили правове свавілля ознаки якого постійно присутні у діях державних структур, що працюють заангажовано та переслідують насамперед медійний результат,
– йдеться у повідомленні.
Гладковський також назвав правління правоохоронних органів та судів в Україні "ручним" зі сторони владної вертикалі.
Водночас у корпорації заявляють, що на офіційних заходах чинної влади техніка "Богдан" використовується для демонстрації досягнень у зміцненні обороноздатності ЗСУ.
Зокрема, там опублікували фото Володимира Зеленського на тлі вантажівок "Богдан-63172".
Реакція на обшуки "Кузні на Рибальському"
Підприємство оприлюднило заяву, в якій наголошує, що діяльність "Кузні на Рибальському" може зупинитися, що у результаті призведе до втрати тисяч робочих місць і підірве обороноздатність України.
У компанії додали, що колектив і менеджмент заводу розцінюють дії ДБР розслідувань і прокуратури як "ще один доказ свідомого доведення підприємства до банкрутства і зриву виконання його контрактних зобов'язань перед українською армією в умовах російської агресії". А жодної юридичної необхідності в обшуку не було.
"Кузня" наголосила, що оскаржуватиме дії правоохоронців у судах і "докладе всіх зусиль для виконання контрактів із державою, попри протидію самої держави".
Що відомо про обшуки в "Кузні на Рибальському" і "Богдан Моторс"
- 28 квітня на заводі "Кузня на Рибальському" і в підрозділах "Богдан Моторс" ДБР провело обшуки.
- Протягом 2015 – 2019 років ці підприємства уклали з Міністерством оборони дорогі контракти на поставку військових автомобілів та обладнання.
- Слідчі з'ясовували обставини перевищення влади чиновниками Міноборони. Стосується це завищення вартості товарів і послуг і поставок для Збройних сил неякісної продукції.
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