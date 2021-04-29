Президент корпорації "Богдан" Олег Гладковський заявив, що звернеться до Європейського суду з прав людини. Причина – політичні переслідування його родини та компаній. Водночас у "Кузні на Рибальському" повідомили, що діяльність підприємства може припинитися.

Гладковський заявлятиме про порушення статті 18 Європейської конвенції з прав людини, яка забороняє політичні переслідування.

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Гладковський заявляє про "політичні переслідування"

До такого кроку його змусили правове свавілля ознаки якого постійно присутні у діях державних структур, що працюють заангажовано та переслідують насамперед медійний результат,

– йдеться у повідомленні.

Гладковський також назвав правління правоохоронних органів та судів в Україні "ручним" зі сторони владної вертикалі.

Водночас у корпорації заявляють, що на офіційних заходах чинної влади техніка "Богдан" використовується для демонстрації досягнень у зміцненні обороноздатності ЗСУ.

Зокрема, там опублікували фото Володимира Зеленського на тлі вантажівок "Богдан-63172".

Реакція на обшуки "Кузні на Рибальському"

Підприємство оприлюднило заяву, в якій наголошує, що діяльність "Кузні на Рибальському" може зупинитися, що у результаті призведе до втрати тисяч робочих місць і підірве обороноздатність України.

У компанії додали, що колектив і менеджмент заводу розцінюють дії ДБР розслідувань і прокуратури як "ще один доказ свідомого доведення підприємства до банкрутства і зриву виконання його контрактних зобов'язань перед українською армією в умовах російської агресії". А жодної юридичної необхідності в обшуку не було.

"Кузня" наголосила, що оскаржуватиме дії правоохоронців у судах і "докладе всіх зусиль для виконання контрактів із державою, попри протидію самої держави".

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