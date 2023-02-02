Более того, в будущем они могут иметь последствия для таких дел. Об этом 24 Каналу рассказала юрист и заместитель исполнительного директора Центра противодействия коррупции Елена Щербан.

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Что не так с обысками чиновников

Юрист отметила, что больше всего волнуют обыски и подозрения в налоговой службе. А также подозрения, которые были объявлены должностным лицам Министерства обороны Украины. Дело в том, что речь идет о коррупционных преступлениях чиновников на большие объемы средств, а это фактически дела, что отнесены к подследственности антикоррупционных органов: НАБУ и САП.

В Украине уже есть практика судов, в частности, Верховного Суда Украины, когда в определенных случаях доказательства признавали недопустимыми. То есть такими, которые не могут приниматься во внимание судом в случае, если их собирали правоохранительные органы, не имеющие на это компетенции.

Если это дело НАБУ, то оно должно проводить реализацию. На практике это работает так: если правоохранители другого органа выявляют факты отнесенные к подследственности НАБУ, то должны прийти к нему и собственно Бюро должно реализовываться по этому делу в дальнейшем,

– объяснила Щербан.

В то же время в этом случае правоохранители не придерживались процедуры. Следовательно, это ставит под риск юридическую перспективу этих дел.

Какие могут быть последствия

Кроме того, дела, по которым один правоохранительный орган реализуется и приносит материалы другому, делает его "котом в мешке". В таком случае, если доказательства уже собраны и лицу объявлено подозрение, но по делу находят процессуальные ошибки, это будет иметь последствия.

Более того, в дальнейшем это может привести даже к невозможности обратиться в суд с обвинительным актом. А также может препятствовать надлежащему рассмотрению этого дела в суде.

Щербан объяснила, какие проблемы могут возникнуть с обысками чиновников: смотрите видео

Следовательно, процессуально правильно было бы прийти к НАБУ. По мнению юриста, Служба безопасности, Бюро экономической безопасности и Государственное бюро расследований, выполняя эту задачу, не задумывались над этими процессуальными деталями и дальнейшей юридической перспективой.

Так, к этим вещам нужно относиться очень осторожно и следить, будут ли в дальнейшем эти дела передаваться НАБУ и САП. К тому же важно получить фидбек от антикоррупционных органов касательно того, не видят ли они проблем с этими делами и готовы ли работать с доказательствами, которые им предоставили.

"Не все так радужно. Мы видим много громких сообщений о реализации, но, учитывая вышеназванные обстоятельства, юридическая перспектива действительно под угрозой", – подытожила юрист.

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