Ба більше, у майбутньому вони можуть мати наслідки для таких справ. Про це 24 Каналу розповіла юристка та заступниця виконавчого директора Центру протидії корупції Олена Щербан.

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Що не так з обшуками посадовців

Юристка зауважила, що найбільше хвилюють обшуки та підозри у податковій службі. А також ті підозри, що були оголошені посадовцям Міністерства оборони України. Річ у тім, що мовиться про корупційні злочини чиновників на великі обсяги коштів, а це фактично справи віднесені до підслідності антикорупційних органів: НАБУ та САП.

В Україні вже є практика судів, зокрема Верховного Суду України, коли в певних випадках докази визнавали недопустимими. Тобто такими, що не можуть братися до уваги судом у випадку якщо їх збирали правоохоронні органи, які не мають на це компетенції.

Якщо це справа НАБУ, то воно й має проводити реалізацію. На практиці це працює так: якщо правоохоронці іншого органу виявляють факти віднесені до підслідності НАБУ, то мають прийти до нього й власне Бюро має реалізовуватися у цій справі надалі,

– пояснила Щербан.

Водночас у цьому випадку правоохоронці не дотрималися процедури. Відтак, це ставить під ризик юридичну перспективу цих справ.

Які можуть бути наслідки

Крім того, справи, у яких один правоохоронний орган реалізовується і приносить матеріали іншому, робить її "котом в мішку". У такому разі, якщо докази вже зібрані й особі оголошена підозра, але у справі знаходять процесуальні помилки, то це матиме наслідки.

Ба більше, надалі це може призвести навіть до неможливості звернутися до суду з обвинувальним актом. А також може перешкоджати належному розгляду цієї справи в суді.

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Отже, процесуально правильно було б прийти до НАБУ. На думку юристки, Служба безпеки, Бюро економічної безпеки та Державне бюро розслідувань, виконуючи це завдання, не замислювалися над цими процесуальними деталями й подальшою юридичною перспективою.

Так, до цих речей треба ставитися дуже обережно та слідкувати, чи будуть надалі ці справи передаватися до НАБУ та САП. До того ж важливо отримати фідбек від антикорупційних органів щодо того, чи не бачать вони проблем із цими справами та чи готові працювати з тими доказами, які їм надали.

"Не все так райдужно. Ми бачимо багато гучних повідомлень про реалізацію, але, з огляду на вищеназвані обставини, юридична перспектива дійсно під загрозою", – підсумувала юристка.

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