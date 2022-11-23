Пресссекретарь министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала украинские власти "безбожными". Также она сравнила наше государство с римским богом вина Бахусом.

Важно Пророссийская литература и миллионы наличных денег: что нашла СБУ в Киево-Печерской лавре

У Лаврова обвинили Украину в "безбожии"

Захарова заявила, что обыскам СБУ в УПЦ МП нет оправдания и сравнила Украину с римским богом вина Бахусом, чье имя часто ассоциируется в русской литературе с бесчинством, хаосом и гуляниями.

Это просто какая-то тотальная безбожная вакханалия. Этому нет никакого оправдания или объяснения. И быть не может,

– считает пресс-секретарь МИД России.

Что известно об обысках в УПЦ МП

22 ноября Киево-Печерскую лавру посетили сотрудники СБУ. На территории лавры проводились контрразведывательные мероприятия.

Позже стало известно, что в лавре обнаружили пророссийскую литературу, которая используется во время обучения в семинарии и приходских школах, в том числе для пропаганды "русского мира", а также наличные деньги на общую сумму более 2 миллионов гривен, более 100 тысяч долларов и несколько тысяч российских рублей.

В СБУ сообщили, что во время полномасштабного вторжения возрастают риски совершения врагом террористических актов, диверсий, захвата заложников. Особенно это касается мест большого скопления людей.

13 ноября разразился скандал вокруг Киево-Печерской лавры. Так, в сети разлетелось видео, на котором можно было увидеть, что в храме молятся как за страну-агрессора, так и за оккупантов.

Позже в Киево-Печерской лавре признались, что песню о "матушке-Русь" таки пели.

Достойно внимания – Что нашла СБУ в Киево-Печерской лавре: смотрите видео