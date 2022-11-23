Заседание синода начали в резиденции Предстоятеля УПЦ на территории Свято-Успенской Киево-Печерской лавры утром 23 ноября. Об этом сообщила Украинская православная церковь.

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Почему созвали синод

Заметим, что заседание проводится на фоне обысков в Киево-Печерской лавре. Предстоятель отметил, что нужно обсудить стоящие перед церковью вопросы, на которые нужно ответить.

Митрополит УПЦ МП Онуфрий поблагодарил "за достойное служение" и сказал, что нужно молиться, чтобы наступил мир. Об итогах заседания обещали сообщить позже. Заметим, что синод – орган правления, на котором рассматривают вопросы церковной жизни.

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Что нашла СБУ во время обысков в Киево-Печерской лавре

22 ноября в Киево-Печерскую лавру с обысками посетили сотрудники СБУ. Они провели контрразведывательные мероприятия.

В ходе проверки некоторые граждане предоставили паспорта и военные билеты СССР. У некоторых были только копии документов или украинский паспорт с признаками подделки или повреждения.

Что именно нашла СБУ в лавре:

пророссийскую литературу, используемую при обучении в семинарии и приходских школах, в том числе и для пропаганды "русского мира" ;

; наличные деньги на общую сумму более 2 миллионов гривен. Кроме того, более 100 000 долларов и несколько тысяч российских рублей.

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