Засідання синоду розпочали у резиденції Предстоятеля УПЦ на території Свято-Успенської Києво-Печерської лаври вранці 23 листопада. Про це повідомила Українська православна церква.

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Чому скликали синод

Зауважимо, що засідання проводять на тлі обшуків у Києво-Печерській лаврі. Предстоятель зазначив, що потрібно обговорити питання, що наразі стоять перед церквою, та відповісти на них.

Митрополит УПЦ МП Онуфрій подякував "за достойне служіння" та сказав, що треба молитися, аби настав мир. Про підсумки засідання обіцяли повідомити пізніше. Зауважимо, що синод – це орган правління, на якому розглядають питання церковного життя.

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Що знайшла СБУ під час обшуків у Києво-Печерській лаврі

22 листопада до Києво-Печерської лаври з обшуками навідалися співробітники СБУ. Вони провели контррозвідувальні заходи.

Під час перевірки деякі громадяни надали паспорти та військові квитки СРСР. Дехто мав лише копії документів або ж український паспорт з ознаками підробки чи пошкодження.

Що саме знайшла СБУ у лаврі:

проросійську літературу, яку використовували під час навчання у семінарії та приходських школах, зокрема і для пропаганди "русского мира" ;

; готівку на загальну суму понад 2 мільйони гривень. Окрім того, більше ніж 100 000 доларів та декілька тисяч російських рублів.

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