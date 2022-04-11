Захватчики в городах и селах ходят по домам и квартирам. Об этом рассказал глава Запорожской ОВА Александр Старух.
Важно На Запорожье происходили случаи, как в Буче, – глава ОВА
Россияне запугивают мирных
Чиновник рассказал, что оккупанты приходят и компостируют мозг, 5 – 7 человек обыскивают дома мирных и склоняют к сотрудничеству или просто пытаются запугать. По словам Старуха, по селам ходят вообще ко всем.
Тактика понятна. Это запугивание, попытки взять под контроль систему управления и пропаганда, что людей кинули,
– добавил глава ОВА.
Похищение людей
В больших общинах, которые расположены на трассах, россияне пытаются похищать не подчиняющихся городских голов.
В Мелитополе захватчики отключили украинское телевидение. Они также оказывают давление на учителей и тех, кто технически обеспечивает функционирование города.
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