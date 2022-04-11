Загарбники у містах та селах ходять по будинках й квартирах. Про це розповів глава Запорізької ОВА Олександр Старух.

Важливо На Запоріжжі траплялися випадки, подібні до Бучі, – глава ОВА

Росіяни залякують мирних

Чиновник розповів, що окупанти приходять та компостують мозок, 5 – 7 людей обшукують будинки мирних та схиляють до співпраці або просто намагаються залякати. За словами Старуха, по селах ходять взагалі до всіх.

Тактика зрозуміла. Це залякування, намагання взяти під контроль систему управління і пропаганда, що людей кинули,

– додав глава ОВА.

Викрадення людей

У великих громадах, які розташовані на трасах, росіяни намагаються викрадати міських голів, які не підкоряються.

У Мелітополі загарбники вимкнули українське телебачення. Вони також тиснуть на вчителів та тих, хто технічно забезпечує функціонування міста.

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