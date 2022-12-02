Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев так сильно обеспокоен верой украинцев, что не смог сдержать эмоций. Абсурд Медведева высветили в российских СМИ.

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"Заставляют посещать правильные церкви" и другой маразм от Медведева

Медведев не понимает, почему СБУ ищет в церквях московского патриархата следы "русского мира". Он эмоционально прокомментировал обыски в храмах УПЦ МП.

Медведев сказал, якобы "киевские сатанисты" силой заставляют верующих посещать "правильные" церкви. Он также высказался, что "преследование УПЦ" началось еще в каденции Петра Алексеевича Порошенко.

Нынешняя украинская власть открыто стала врагами Христа и православной веры,

– выдал Медведев.

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Обыски СБУ в УПЦ МП: актуальные новости

Утром 2 декабря СБУ навестила храми московского патриархата в трех областях. Обыски продолжаются в Закарпатье, Ровенской и Житомирской областях.

СБУ проверила Свято-Кирилл-Мефодиевский женский монастырь Мукачевской епархии УПЦ МП в первый день зимы. Обыски оказались плодотворными: нашли много агитационных пропагандистских материалов. В частности, книги, где отрицалось право Украины на независимость.

Чуть раньше правоохранители посетили Черновицко-Буковинскую епархию УПЦ МП. Оказалось, что некие представители церковного управления имеют русское гражданство.

Пророссийская литература, более 2 миллионов гривен, 100 тысяч долларов и несколько тысяч российских рублей обнаружила СБУ 22 ноября во время обысков Киево-Печерской лавры.

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