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В СБУ отреагировали на обыски, проведенные НАБУ и САП у сотрудников службы

Дария Черныш
Реакция СБУ на обыски, проведенные НАБУ и САП

Реакция СБУ на обыски, проводимые антикоррупционными органами / СБУ (Иллюстративное изображение)

Утром 4 ноября детективы НАБУ и прокуроры САП пришли с обысками к сотрудникам Службы безопасности Украины. В спецслужбе заявили, что поддерживают беспристрастное расследование и содействуют процессуальным действиям.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

 
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Что известно о следственных действиях

СБУ подтвердила проведение обысков антикоррупционными органами у ее сотрудников. Следственные мероприятия проводятся в рамках ряда возбужденных уголовных дел.

Отмечается, что антикоррупционные органы действуют на основании соответствующих судебных постановлений.

Служба безопасности выступает за объективное и беспристрастное расследование и содействует процессуальным действиям– написали в спецслужбе.

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Ранее в антикоррупционном бюро сообщили об инциденте во время попытки провести проверку. По информации НАБУ, один из высокопоставленных чиновников препятствовал проведению обыска и угрожал детективам огнестрельным оружием.

Действия бюро санкционировал следственный судья Высшего антикоррупционного суда. После блокирования следственных действий, как утверждало антикоррупционное ведомство, на место инцидента прибыли бойцы спецподразделения СБУ. СМИ сообщили, к кому НАБУ могло прийти с обысками.

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