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В СБУ відреагували на обшуки НАБУ та САП у співробітників служби

Дарія Черниш
Реакція СБУ на обшуки НАБУ і САП

Реакція СБУ на обшуки антикорупційних органів / СБУ (Іілюстративне)

Вранці 4 листопада детективи НАБУ та прокурори САП прийшли з обшуками до співробітників Служби безпеки України. У спецслужбі заявили, що підтримують неупереджене розслідування та сприяють процесуальним діям.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

 
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Що відомо про слідчі дії

СБУ підтвердила проведення обшуків антикорупційними органами у її співробітників. Слідчі заходи відбуваються в межах низки відкритих кримінальних проваджень.

Зазначається, що антикорупційні органи діють на підставі відповідних судових ухвал.

Служба безпеки виступає за об'єктивне та неупереджене розслідування і сприяє процесуальним діям– написали у спецслужбі.

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Перед цим в антикорупційному бюро повідомили про інцидент під час спроби зайти з перевіркою. За інформацією НАБУ, один із високопосадовців перешкоджав проведенню обшуку та погрожував детективам вогнепальною зброєю.

Заходи бюро санкціонував слідчий суддя Вищого антикорупційного суду. Після блокування слідчих дій, як стверджувало антикорупційне відомство, на місце інциденту прибули бійці спецпідрозділу СБУ. ЗМІ назвали, до кого НАБУ могло прийти з обшуками.

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