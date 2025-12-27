Укр Рус
27 декабря, 14:29
2

НАБУ и САП проводят обыски в Верховной Раде: фигурантами могут быть 2 депутата "Слуги народа"

Сергей Попович
Основные тезисы
  • НАБУ и САП проводят обыски в Верховной Раде, вероятно, связанные с двумя депутатами "Слуги народа".
  • Разоблачена организованная преступная группа, в которую входили действующие народные депутаты, которые получали неправомерную выгоду за голосование.

Днем 27 декабря НАБУ и САП проводят обыски в стенах Верховной Рады. Следственные действия могут касаться двух депутатов "Слуги народа".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Oboz и собственные источники в НАБУ.

Что известно об обысках НАБУ и САП в Верховной Раде?

Следователи НАБУ и САП проводят обыски в стенах Верховной Рады днем 27 декабря. Следственные действия касаются, по информации СМИ, народных депутатов от "Слуги народа" Юрия Киселя и Юрия Корявченкова.

24 Канал обратился за комментарием в НАБУ. В ведомстве отметили, что по результатам операции разоблачена организованная преступная группа, в состав которой входили действующие народные депутаты Украины. Они получали неправомерную выгоду за голосование в Верховной Раде Украины. В то же время в НАБУ не назвали конкретных фамилий и пообещали предоставить больше деталей общественности позже.

Следственным действиям НАБУ препятствуют работники УГО

  • НАБУ и САП проводят следственные действия в комитетах Верховной Рады 27 декабря. В то же время сотрудники Управления государственной охраны оказывают сопротивление детективам.

  • В НАБУ отметили, что препятствование проведению следственных действий является прямым нарушением закона.